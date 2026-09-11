Beşiktaş'tan maç sonunda hakem tepkisi! "Maçı kazandık ama..."

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk eden ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini sürdürerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Beşiktaş, mücadelenin ardından hakem kararlarıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GALİBİYETE RAĞMEN HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşma boyunca yaşanan bazı kritik pozisyonları mercek altına alan siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından tartışmalı kararlara dair bir açıklama yayımladı. Maç içerisinde penaltı beklenen pozisyonlar ve ağlara giden ancak geçerlilik kazanmayan gol kararlarına dikkat çekilen paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın. 😉 pic.twitter.com/hv0nDZupWv — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 11, 2026

"MAÇI KAZANDIK AMA GÖZÜMÜZDEN KAÇTI SANMAYIN!"

Siyah-beyazlı yönetimin ve taraftarın hakem yönetimine olan tepkisini net bir dille ortaya koyan kulüp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın."

Alınan 3-0'lık farklı galibiyete rağmen hakem hatalarının takipçisi olunacağının altını çizen Beşiktaş Kulübü'nün bu çıkışı, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.