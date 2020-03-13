Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması: TFF'yi göreve çağrıyoruz

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TFF’ye tescilli Teknik Direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir.

DOPİNG KURALI AÇIKÇA İHLAL EDİLMİŞTİR

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesinde belirtildiği üzere, bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir.

Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF’nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.

1986-87'DEKİ BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI 3-0 HÜKMEN GALİBİYET OLARAK İLAN EDİLMELİ

Bugün TFF’ye gönderilen ve ekte yer alan dilekçemiz ile;

1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş – Denizlispor müsabakasının Kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini,