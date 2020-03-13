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Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması: TFF'yi göreve çağrıyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazdığı kitapta 1986-1987 sezonunda oynanan Denizlispor-Beşiktaş maçında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığı ve doping içeren madde kullandığını itiraf ettiği gerekçesiyle TFF'yi göreve çağırdı. Açıklamada, "1986-87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş olarak tescil edilmedi ve Mesut Bakkal ile olaya karışan kim varsa futboldan men edilmelidir" denildi.

Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması: TFF'yi göreve çağrıyoruz

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TFF’ye tescilli Teknik Direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi’ isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir.

DOPİNG KURALI AÇIKÇA İHLAL EDİLMİŞTİR

TFF Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesinde belirtildiği üzere, bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir.

Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF’nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.

1986-87'DEKİ BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI 3-0 HÜKMEN GALİBİYET OLARAK İLAN EDİLMELİ

Bugün TFF’ye gönderilen ve ekte yer alan dilekçemiz ile;

1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş – Denizlispor müsabakasının Kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini,

1986-87 SEZONU SÜPER LİG ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ İLAN EDİLMELİ

1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig Şampiyonu olarak Kulübümüzün tescil edilmesini,

MESUT BAKKAL, FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ

Mesut Bakkal isimli teknik direktör hakkında TFF Talimatları’nın ilgili hükümlerince sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini,

İlgili müsabakada teşvik primini veren kulüp ve teşvik alan kulübün yöneticileri, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan ilgili kulübün teşvik primi ve doping maddesi alan futbolcuları, teknik adamlarının tespit edilip sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini talep ediyoruz" denildi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bunlar da diğer kuşlar gibi şampiyon olamayınca eski defterleri karıştırıyorlar. millet virüs den dışarı çıkamıyor kartalcığın derdine bak ????
ayrıca gs ve denizli küme düşürülsün
ya he he . ne kadar alistiniz beleş şampiyonluğa.
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