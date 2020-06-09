Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N’Koudou’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi
Yapılan açıklama şu şekilde;
Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır
Fransızlar G.Saraylı yıldızının peşinde
O sözler Babel'i Fatih Terim'in gözünde bitirdi!
İşte sürpriz buluşmanın detayları
F.Bahçe'den savunmaya dünyaca ünlü yıldız!
İtalya Futbol Federasyonu'ndan onay
Sergen takımda tutun dedi! Ama işte yeni adresi!
Beckham: Cezalar ağırlaştırılsın
Trabzonspor'da moral yemeği
Wolfsburg, Werder Bremen'i devirdi
Beşiktaş'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı
Eşi ırkçı paylaşımda bulunan yıldız takımdan kovuldu!
Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer
Juventus transferi bitirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum