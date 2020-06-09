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Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou için resmi siteden sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N’Koudou’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi

Yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır

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