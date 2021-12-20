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Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

20.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçında sakatlanan Necip Uysal için bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.

Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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