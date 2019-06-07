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Beşiktaş'tan Necip Uysal yalanlaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarından Necip Uysal'ı takımda istemediği yönündeki haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal yalanlaması

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş necip uysal

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