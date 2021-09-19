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Beşiktaş'tan Necip ve Mehmet Topal açıklaması

19.09.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Beşiktaş'tan Necip ve Mehmet Topal açıklaması

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İşte yapılan açıklama...

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Mehmet Topal
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