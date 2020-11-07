Beşiktaş'tan olay paylaşım!

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu da Twitter'dan etiketleyen Beşiktaş, ''"Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?'' diye paylaşımda bulundu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce yönettiği Beşiktaş maçlarından görüntüler de paylaşıldı.
"Uğurlu" mu, uğursuz mu?— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 7, 2020
Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi? @TFF_Org pic.twitter.com/9HidKJwOZR
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