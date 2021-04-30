Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

Beşiktaş Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'a 3 senelik sözleşme teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve Salih’e Türkiye’den Beşiktaş dışında 2 kulübün daha ilgisinin olduğu belirtiliyor. Yıldız oyuncu gelen teklifleri sezon sonu değerlendirecek.

Kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Empoli gibi takımlar da bulunan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Salih Empoli'den Alanyaspor'a 2019/2020 sezonunun başında bonservissiz olarak gelmişti.



