SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

30.04.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'tan Salih Uçan'a 3 yıllık teklif

Beşiktaş Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'a 3 senelik sözleşme teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve Salih’e Türkiye’den Beşiktaş dışında 2 kulübün daha ilgisinin olduğu belirtiliyor. Yıldız oyuncu gelen teklifleri sezon sonu değerlendirecek.

Kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Empoli gibi takımlar da bulunan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Salih Empoli'den Alanyaspor'a 2019/2020 sezonunun başında bonservissiz olarak gelmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Beşiktaş'ta yıldız isim kadroya alındıBeşiktaş'ta yıldız isim kadroya alındı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
SU48, Urlaspor’a gitmeli,

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Hakem Turgut Doman 2 aydır maç alamıyor

Hakem Turgut Doman 2 aydır maç alamıyor

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor

'İntihar sözleri' üzerine futbolu bıraktı

'İntihar sözleri' üzerine futbolu bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.