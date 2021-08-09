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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi gelirinden Abdullah Avcı'ya ödeme

09.08.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi gelirinden Abdullah Avcı'ya ödeme

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'ya yapılan ödemeyi Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınan parayla yaptığını belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF Tahkim Kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü
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