SPOR

Beşiktaş'tan son dakika Quaresma açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, "Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını ima ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan son dakika Quaresma açıklaması

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti. Bu flaş iddia ile ilgili olarak Beşiktaş’tan resmi bir açıklama geldi. Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Quaresma ve transfer konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"QUARESMA'NIN AYRILMA TALEBİ OLMADI"
Kavalcı, yıldız oyuncunun kendilerine gideceği yönünde bir bildirimde bulunmadığını söyledi. Kavalcı’nın Quaresma ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol Hoca’ya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi.

QUARESMA ANTRENMANDA ŞOV YAPTI

"SAĞ BEK VE BABEL'İN YERİNE OYUNCU ARAYIŞIMIZ YOK"
Kavalcı,” Şenol Hoca bize giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz. Babel'in yerine bir başka futbolcu alınmayacak. Şenol Hoca Mustafa Pektemek, Lens, Güven, Quaresma var diyor. Babel'in yerine bir oyuncu talep etmedi" ifadelerini kullandı.

"AKHİSAR MAÇI İÇİN BİR KARAR ALMADIK"
Akhisar Belediyespor'un kadroya 13 yabancı futbolcu almasıyla ilgili TFF'ye hükmen galibiyet başvurusu yapıp yapmayacakları konusunda ise Kavalcı, ''Yönetim olarak konuyu görüşmedik. Başkan özel işleri için ABD'de... Dolayısıyla bu konuda almış olduğumuz bir karar yok'' dedi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Babel'in alternatifi bulundu!Babel'in alternatifi bulundu!
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişmeBeşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kavalcı ricardo quaresma Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray'da Fatih Terim depremi!

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

Süper Lig'de şartlı istifa!

Süper Lig'de şartlı istifa!

F.Bahçe'deki kriz İngiliz basınında

F.Bahçe'deki kriz İngiliz basınında

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan son dakika Quaresma açıklaması

Son dakika Quaresma açıklaması

Beşiktaş, Babel yerine Jose Izquierdo'yu düşünüyor

Babel'in alternatifi bulundu!

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş Vagner Love ile sözleşme feshi konusunda anlaştı!

Anlaşma tamam! Ayrılıyor

Beşiktaş'ta Jose Izquierdo tamam

Babel'in yerine o geliyor

UEFA'dan Gökhan Töre'ye doğum günü kutlaması

UEFA'dan Gökhan Töre'ye kutlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.