Beşiktaş'tan son dakika Quaresma açıklaması

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma’nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edilmişti. Bu flaş iddia ile ilgili olarak Beşiktaş’tan resmi bir açıklama geldi. Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Quaresma ve transfer konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"QUARESMA'NIN AYRILMA TALEBİ OLMADI"

Kavalcı, yıldız oyuncunun kendilerine gideceği yönünde bir bildirimde bulunmadığını söyledi. Kavalcı’nın Quaresma ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol Hoca’ya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi.

QUARESMA ANTRENMANDA ŞOV YAPTI