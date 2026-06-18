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Beşiktaş'tan sürpriz Andre Onana hamlesi!

Yeni sezon öncesi kalesini dev bir isimle güvence altına almak isteyen Beşiktaş, transfer listesine sürpriz bir yıldızı ekledi. Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'tan sürpriz Andre Onana hamlesi!
Emre Şen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Beşiktaş'ta, kaleci arayışları doğrultusunda oldukça tanıdık bir isim ön plana çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

HEDEF ONANA, BONSERVİSİ MANCHESTER UNITED'DA

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kaleci adaylarını belirleyen Beşiktaş yönetiminin, bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Andre Onana'yı transfer listesinin üst sıralarına yazdığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren ve ligi yakından tanıyan 28 yaşındaki Kamerunlu eldivenin durumu, siyah-beyazlı kurmaylar tarafından yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR'A 'NEZAKET' BEKLEYİŞİ

Bu kritik transfer operasyonunda Beşiktaş yönetiminin izlediği strateji ise Türk futbolunda eşine az rastlanır bir centilmenlik örneği barındırıyor. Siyah-beyazlı idareciler, kulüpler arası nezaket çerçevesinde harekete geçmek için öncelikle Trabzonspor'un oyuncu cephesiyle ve Manchester United ile yapacağı görüşmelerin sonucunu bekleme kararı aldı.

Eğer bordo-mavili kulüp, Kamerunlu yıldızı yeniden kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle ortak bir noktada buluşamaz ve masadan kalkarsa, Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden devreye girecek. Onana'nın maliyetini ve şartlarını yakından araştıran siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un durumuna göre resmi teklifini Manchester United'a iletecek.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Andre Onana
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