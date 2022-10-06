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Beşiktaş'tan talihsiz sakatlık! Yıldız oyuncu Salih Uçan, Giresunspor maçında yok

06.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan sakatlık haberi geldi geldi. Yıldız oyuncu, Giresunspor maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'tan talihsiz sakatlık! Yıldız oyuncu Salih Uçan, Giresunspor maçında yok
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan şoku yaşandı. Siyah-beyazlılarda bu sezonun flaş ismi olan Salih talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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