Beşiktaş'tan talihsiz sakatlık! Yıldız oyuncu Salih Uçan, Giresunspor maçında yok

Beşiktaş'ın Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan şoku yaşandı. Siyah-beyazlılarda bu sezonun flaş ismi olan Salih talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.
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