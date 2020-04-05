Beşiktaş'tan Talisca açıklaması! Transfer sorusuna yanıt

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Orta Çizgi'den Murat Özen'in Instagram hesabında canlı yayın konuğu oldu ve Talisca transferi başta olmak üzere merak edilen soruları yanıtladı.

"TALİSCA TRANSFERİ"

"Şu anda bütün dünya kaotik süreç içinde. Talisca veya bir başkası da kafaları karışık. Dünya nereye doğru gidecek herkesin kafası karışık. Kulübün mali durumu hakkında biz ne anlatırsak anlatalım, asla bunu kabullenmeyi istemediklerini görüyorum. Bizim öyle ciddi maliyetlerle futbolcu alacak ekonomik tablomuz yok. 56 milyon euro bütçemiz var. Her şey normal şartlarda olsaydı, yeni kuracağımız takımda kurallar gereği bütçeimizi 35 milyon Euro'ya düşürmek zorundaydık. Taraftarlarımız 35 milyon Euro'ya göre düşünsün. "

"KULÜP BİTİRİLMİŞ AMA DÜZLÜĞE ÇIKARACAĞIZ"

"Beşiktaş'ta ciddi reformlar yapacağız. Bambaşka bir kulüp haline getirecek organizasyonların hazırlığı içindeyiz. Bütün o çalışmalar rafta. Kulübümüzün işi kolay değil. Bu defalarca söylendi. Bu kulüp bitirilmiş bir kulüp. Önümüzde mücadele gerektiren 3 yıl var. Kulübümüzün işi kolay değil ama Beşiktaş düzlüğe çıkarılacaktır. Ancak bugün gündem bambaşka. Bizim reform çalışmalarımız var. Rafta duran, hayata geçirilecek olan çalışmalarımız var."

(FUTBOL ARENA)

