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Beşiktaş'tan tarihin en kötü başlangıcı! 6 haftada 5 puan

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ilk 6 hafta sonunda topladığı 5 puanla tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Siyah-Beyazlılar aldığı mağlubiyetle ligde 16. sıraya geriledi.

Beşiktaş'tan tarihin en kötü başlangıcı! 6 haftada 5 puan

Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performansını sergiledi. Siyah-Beyazlılar, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ın ilk 6 maçlık performansları göz önüne alındığında, 1959'dan bu yana daha kötü bir lig başlangıcı bulunmuyor.

Beşiktaş, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansı 1975/76 ve 1980/81 sezonlarında göstermişti. 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana da en kötü puan performansı sergilendi.

DEPLASMANDA LİGİN EN KÖTÜSÜ
Trabzon deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, dış sahada ligin en kötüsü durumunda. Sezonu Sivas'ta aldığı 3-0'lık yenilgiyle açan siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep'e de 3-2 kaybetmişti.

Ligdeki 3. dış saha karşılaşmasına Trabzon'da çıkan Beşiktaş, yine umduğunu bulamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Çıktığı 3 dış saha karşılaşmasında 10 gol yiyen ve 3 gol kaydeden Beşiktaş, dış sahada şu ana kadar hanesine puan yazdıramazken, ligin de bu anlamda en kötüsü oldu.

14 GOL YEDİ, 5 GOL ATABİLDİ
Ligdeki 3 deplasman maçında puan alamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ne de deplasmandaki Slovan Bratislava mücadelesiyle başlamıştı. Bu mücadeleden de 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Kara Kartal, bu sezon çıktığı 4 resmi dış saha karşılaşmasında, kalesinde tam 14 gol yerken yalnızca 5 gol atabildi.

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Beşiktaş süper lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha defolup gittigi haberlerini göremedim avcı efendinin
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