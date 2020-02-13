Beşiktaş'tan TFF'ye: IFAB'dan gelen tavsiye kararını açıklayın

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF'den talebimizdir;

Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,

IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması

VAR kayıtlarıyla ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi...

Şeffaflık ilkesi bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu'nca reddedilmesiyle ilgili sert bir açıklamaya yayımladı.

"TFF VE MHK, KURALLARI BİLMEYEN HAKEMİNİ KORUMUŞTUR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun karar alma sürecinin uzun sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: