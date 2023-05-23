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Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 'Sıra kimde?'

23.05.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve TFF arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte son olarak Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, sert bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 'Sıra kimde?'

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor mücadelesi sonrası TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyurulmuştu.

"SIRA KİMDE?"

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Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada bu kararlar oldukça sert bir tepki geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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