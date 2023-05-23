Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 'Sıra kimde?'

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor mücadelesi sonrası TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyurulmuştu.

"SIRA KİMDE?"

Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada bu kararlar oldukça sert bir tepki geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" denildi.

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