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Beşiktaş'tan Tosic'e taziye mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve şu an Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'de forma giyen Dusko Tosic'in babası hayata gözlerini yumdu.

Beşiktaş'tan Tosic'e taziye mesajı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in babası hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Sırp savunma oyuncusunun babası Milorad Tosic vefat etti.

Açıklamada, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Çin Ligi Guangzhou R&F dusko tosic

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