Beşiktaş'tan Tosic'e taziye mesajı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in babası hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer olan Sırp savunma oyuncusunun babası Milorad Tosic vefat etti.

Açıklamada, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



