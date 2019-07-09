Beşiktaş'tan Türkiye Bankalar Birliği yalanlaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır."

