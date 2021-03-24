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Beşiktaş'tan UEFA'nın koşullu cezasıyla ilgili açıklama

24.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Beşiktaş'tan UEFA'nın koşullu cezasıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde 2021-22 sezonunda UEFA gelirinin yüzde 15'ine el konulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bir açıklama gönderildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA CFCB Adjudicatory Chamber (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Komisyonu) tarafından Şirketimize tebliğ edilen karar göre; Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağı bildirilmiştir.

Anılan borçların, kararda ifade edildiği gibi vadesi geçmiş borç olmadığı yönündeki iddiamız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Buna ek olarak, kararda da belirtildiği üzere, karar henüz kesinleşmemiş olup CAS'a gitme hakkımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sürmektedir."

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