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Beşiktaş'tan Valentin Rosier hamlesi

24.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Valentin Rosier hamlesi

Beşiktaş'ın Valentin Rosier'in bonservisini almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Portekiz basını Beşiktaş'ın, sezon sonuna kadar kiralık olan Valentin Rosier'in bonservisini almak için Sporting Lizbon ile görüşmelere başladığını bildirdi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

VALENTİN ROSİER KİMDİR?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa’da doğan Valentin Rosier, futbola 2002 yılında FC Albiassain altyapısında başladı. Sağ bek, 2015 yılına kadar 5 ayrı altyapıda top koşturdu.

2015-2016 sezonunda Rodez AF altyapısından A takıma çıkarılan oyuncu, tam 1 sezon sonra dikkat çekici oyunu ile Fransa’nın Dijon takımına transfer oldu. Dijon takımında 3 sezon top oynayan bek, 78 maça çıktı. 2019-2020 sezonunda 5 milyon Euro ve bir futbolcu karşılığında Sporting CP takımına transfer oldu. Ayrıca 5 sezonda 3 ayrı kulüpte forma terleten Valentin Rosier’in hiç golü bulunmuyor. Ülkesi Fransa’nın da U21 takımında da oynayan sağ bek, 4 defa maça çıktı. Rosier, bu sezon transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna katıldı.

(AKŞAM)


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