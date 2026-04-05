Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Onurları varsa istifa etsinler!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Adalı karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterirken MHK'yı istifaya davet etti.

"ONURLARI VARSA..."

"Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz? Onuları utanmaları varsa, Türk futbolunun yakasından düşüp bu akşam istifa ederler!"

"YİYORSA ETSİNLER"

"Portekizli eğitmenler var. 1.5 yıldır hakemleri eğitiyorlar. Bir de Beşiktaş'ı dava edeceklermiş. Yiyorsa etsinler, hadi bakalım!"