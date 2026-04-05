Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Onurları varsa istifa etsinler!

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş cephesinde tansiyon yükseldi. Başkan Serdal Adalı, hakem Yasin Kol ve MHK’ya sert sözlerle yüklenirken “Onurları varsa istifa ederler” ifadelerini kullandı.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Adalı karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterirken MHK'yı istifaya davet etti.

"ONURLARI VARSA..."

"Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz? Onuları utanmaları varsa, Türk futbolunun yakasından düşüp bu akşam istifa ederler!"

"YİYORSA ETSİNLER"

"Portekizli eğitmenler var. 1.5 yıldır hakemleri eğitiyorlar. Bir de Beşiktaş'ı dava edeceklermiş. Yiyorsa etsinler, hadi bakalım!"

Okuyucu Yorumları
ne konuşulursa ne olursa olsun değişen birşey yok hep ayni dalavere bitmesi mümkün görünmüyor daha çok duyariz bunlari ama değişmez sistem böyle
he başkan he
akşamki pozisyonun penaltı olmadığını bilmel için ALİM olmaya gerek yok! herşey ortada
Onurları varsa istifa etsinler.. Sizce Onurları var mı? Onurlu adam kendini bu duruma düşürür mü? Onurlular istifa etsin de etmiyor ne yapıcaz. Onursuzları takip eden, kontrol mekanizması yok mu o devreye girsin göndersin ama nerde, o mekanizmada onurlu var mı acaba... Falan filan işte tff işte Türk futbolu.. İşte ŞİKE...
