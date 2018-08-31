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Beşiktaş taraftarı, Bursaspor deplasmanında yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş taraftarına kötü haber... Süper Lig'de Pazar günü Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasında deplasmandan ekibi Beşiktaş'ın taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı

Beşiktaş taraftarı, Bursaspor deplasmanında yok!

Süper Lig'de 2 Eylül Pazar günü Bursa'da oynanacak Bursaspor- Beşiktaş karşılaşmasında deplasmandan ekibi Beşiktaş'ın taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
bursaspor beşiktaş süper lig Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu

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