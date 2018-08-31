Beşiktaş taraftarı, Bursaspor deplasmanında yok!

Süper Lig'de 2 Eylül Pazar günü Bursa'da oynanacak Bursaspor- Beşiktaş karşılaşmasında deplasmandan ekibi Beşiktaş'ın taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14.08.2018 tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor – Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımızın stadyumda izleyemeyeceğine yönelik karar alınmıştır."
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