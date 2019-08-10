SPOR

Beşiktaş taraftarı Orhan Ak'ı protesto etmeye devam etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2019 23:17 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Beşiktaş taraftarı, bu maçta da yardımcı antrenör Orhan Ak'a olan tepkilerini devam ettirdi.

Beşiktaş taraftarı Orhan Ak'ı protesto etmeye devam etti

Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı.

Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.

ORHAN AK PROTESTOSU DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.

Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş orhan ak

En Çok Okunan Haberler

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kartal'ı Eibar avladı

Kartal'ı Eibar avladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
demedi demeyin abicim; orhan ak ile bjk taraftarı arasındaki bu kavga karakol ya da mezar da biter
orhan ak bir insan istenmedigi yerde neden ısrarla kalmak ister bir huzur ver git
A.AVCİ BEŞİKTAŞ 'I KALDİRAMAZ BENCE SONUNU GORMEZ SEZONUN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarı Orhan Ak'ı protesto etmeye devam etti

Orhan Ak protestosu sürüyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaşlı Nicolas Isimat-Mirin, Amiens yolunda

Mirin'in yeni adresi belli oldu

Abdullah Avcı: Mirin gidebilir, kaleci ve forvet transferi yapmak istiyoruz

Avcı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.