Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş’ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ikinci yarına Cyle Larin’in yerine oyuna dahil olan Vagner Love, kaçırdığı goller ve kaptırdığı toplar sonrasında tribünlerden tepki çekti.
Dakikalar 63'ü gösterirken oyuna dahil olan ve özellikle 78. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yaptığı ortada röveşata denemesi yapan ancak başarılı olamayan Vagner, 90. dakikada da soldan yaptığı bindirmede pası atmakta geç kalınca tribünlere saç baş yoldurttu.
Vagner Love, 90+2. dakikada ise kaçırdığı mutlak gol sonrasında yuhalandı.
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak
Fikret Orman duyurdu! Beşiktaş seçime gidiyor
Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip
Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!
FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum