SPOR

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 00:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Akhisarspor karşısında kaçırdığı goller sonrası tribünlerden tepki çekti. Vagner Love, Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalandı.

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş’ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ikinci yarına Cyle Larin’in yerine oyuna dahil olan Vagner Love, kaçırdığı goller ve kaptırdığı toplar sonrasında tribünlerden tepki çekti.

Dakikalar 63'ü gösterirken oyuna dahil olan ve özellikle 78. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yaptığı ortada röveşata denemesi yapan ancak başarılı olamayan Vagner, 90. dakikada da soldan yaptığı bindirmede pası atmakta geç kalınca tribünlere saç baş yoldurttu.

Vagner Love, 90+2. dakikada ise kaçırdığı mutlak gol sonrasında yuhalandı.

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!
Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadıŞenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vagner love

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Real Madrid'den Eden Hazard'a 224 milyon euro teklif!

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş taraftarı Vagner Love'ı yuhaladı!

Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

Beşiktaş seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor!

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı Akhisar maçının kadrosuna almadı

Beşiktaş'ta 10 numaraya son aday!

Beşiktaş'ta 10 numaraya son aday!

Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.