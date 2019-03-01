Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş tepkisi

Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı Güneş'e destek verirken bir kısmı ise sezon bitmeden anlaşmasını eleştirdi.
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