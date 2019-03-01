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Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş tepkisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, resmen Milli Takım'ın başına geçti. Beşiktaşlı bazı taraftarlar sosyal medyadan deneyimli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Siyah-Beyazlı taraftarların bir kısmı Güneş'e destek verirken bir kısmı ise sezon bitmeden anlaşmasını eleştirdi.

İşte sosyal medyada Şenol Güneş paylaşımları:

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Beşiktaş a milli futbol takımı şenol güneş Spor Toto Süper Lig

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