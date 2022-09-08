SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı! İşte maliyeti...

08.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transfer tescil sezonunun sonuna gelinirken çalışmalarını vitesi yükselten Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada uzun süredir listede olan isimlerden Tayfur Bingöl ile anlaşma sağlandığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Transferin son gününde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, uzun süredir listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'ün kiralandığını resmen duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

471317

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

SATIN ALMA MADDESİ

63191c94ae298b3e14d67e51

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transfer resmen açıklandı! İşte forma numarasıTransfer resmen açıklandı! İşte forma numarası
Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir...Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir...
Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

İstanbul'a gelmişti! Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'a imzayı attı...

Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Icardi'nin transferi başını yaktı

Icardi'nin transferi başını yaktı

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.