Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Transferin son gününde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, uzun süredir listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'ün kiralandığını resmen duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

SATIN ALMA MADDESİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.

