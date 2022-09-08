Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Transferin son gününde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, uzun süredir listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'ün kiralandığını resmen duyurdu.
Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Akdeniz 5 milyon TL kiralama bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlıların yeni ismi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Öte yandan Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.
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