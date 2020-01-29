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Beşiktaş Abdullah Avcı ile resmen yolları ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
konvoylarla getirmiştiniz ne oldu :) sergenide getirin şimdi mayısta gönderirsiniz :))
tazminatı çatır çatır yer bu balonda td yaptılar başımıza
bütün teknik direktörler köşe kapmaca oynuyor bir o takıma bir bu takıma
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