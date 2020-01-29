Beşiktaş Abdullah Avcı ile resmen yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yolların ayrıldığını duyurduğu Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini de TFF'ye resmen iletti. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.
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