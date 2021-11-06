Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? BJK Trabzon maçı geniş özeti!

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği heyecanlı maç ilgiyle takip edildi.

Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı'nın taktik savaşının merakla beklendiği maç sonuçlandı. Peki BJK Trabzon maçı kaç kaç bitti?

BJK TRABZON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a son saniyede yediği golle 2-1 yenilmiş oldu. İlgiyle takip edilen mücadelenin ardından bordo-mavililer namağlup liderliğini perçinlerken puanını 30 yapmayı başardı. Siyah-beyazlılar ise 20 puanla 4. sırada kaldı.

Maç, Vodafone Park'ta gerçekleşti ve maçı Erkan Özdamar yönetti. 19.00'da başlayan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.

BEŞİKTAŞ TRABZON SPOR MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

İlk yarı özeti:



dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla topu kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı özeti:



Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve skoru dengeye getiren golü kaydetti.

Son sözü ise 90+6. dakikada Cornelius söyledi ve Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor'un puanı 30 oldu. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.



