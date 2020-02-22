Beşiktaş Trabzonspor maçında faul itirazı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçmesini bildi.
Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Karius'u mağlup etti
Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.
VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi
Max Kruse Galatasaray derbisi skorunu verdi!
Ahmet Nur Çebi'den derbi öncesi motivasyon konuşması!
Flaş açıklama! ''Onları boğmalıyız''
G.Saraylı yıldız derbide olmayacağını açıkladı
Sochi, Adil Rami'yi kadrosuna kattı
Derbi öncesi fanatikliğin böylesi görülmedi
Setanay Cankat'ın işine son verildi
Kritik zirveye damga vuran kare!
Trabzonspor dev maç için İstanbul'da
Koronavirüsün ortaya çıktığı kente transfer oldu
Feyenoord'da Oğuzhan krizi
Okuyucu Yorumları 0 yorum