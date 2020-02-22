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Beşiktaş Trabzonspor maçında faul itirazı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 20:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Trabzonspor'un oynadığı maçta Sörloth'un golüne itiraz edildi. Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve gol geçerli sayıldı.

Beşiktaş Trabzonspor maçında faul itirazı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçmesini bildi.

Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Karius'u mağlup etti

POZİSYON VAR'DA İNCELENDİ

Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.

VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.

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Beşiktaş Trabzonspor Lens atiba Sörloth faul

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