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Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Tolga Ciğerci sürprizi! Beşiktaş'ın, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Şenol Güneş'in Tolga Ciğerci transferinde ısrarcı olduğu ve Beşiktaş'a transferi için olumlu rapor verdiği belirtildi!

Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci için Beşiktaş devreye girdi.

Tolga Ciğerci'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedildi. Oyuncu serbest kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu bu transfer için kolları sıvadığı öğrenildi.

Tolga Ciğerci için Şenol Güneş'in de ısrarcı olduğu ve bu konuda yönetime olumlu rapor verdiği sızan bilgiler arasında...

Bu transfer gelişmesiyle ilgili yarın akşama kadar görüşmelerin süreceği konuşuluyor.

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