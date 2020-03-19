Beşiktaş , Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı! İşte detaylar

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Kadrosunda küçülmeye gitmeyi hedefleyen siyah beyazlı kulüpte dış transferde düğmeye basıldı. Bizzat kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönettiği transfer çalışmalarına hız verildi.
TREZEGUET İLE ANLAŞILDI
Bir dönem ligimizde Kasımpaşa forması giyen ve 2019 yılında 6 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet ile anlaşma sağlandı.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi.
KULÜPLER ANLAŞIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK
Trezeguet ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yaptı. Oyuncunun maaşının tamamını ödemeye hazır olduğunu söyleyen siyah beyazlılar Aston Villa'dan gelecek haberi bekliyor.
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