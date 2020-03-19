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Beşiktaş , Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı! İşte detaylar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.03.2020 21:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş , Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı! İşte detaylar

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Kadrosunda küçülmeye gitmeyi hedefleyen siyah beyazlı kulüpte dış transferde düğmeye basıldı. Bizzat kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönettiği transfer çalışmalarına hız verildi.

TREZEGUET İLE ANLAŞILDI

Bir dönem ligimizde Kasımpaşa forması giyen ve 2019 yılında 6 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet ile anlaşma sağlandı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi.

KULÜPLER ANLAŞIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Trezeguet ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Aston Villa kulübüne kiralama teklifi yaptı. Oyuncunun maaşının tamamını ödemeye hazır olduğunu söyleyen siyah beyazlılar Aston Villa'dan gelecek haberi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Aston Villa Kasımpaşa

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