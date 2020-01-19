Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş taraftarları, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor maçının son dakikalarında "Sergen Yalçın" tezahüratları yaptı.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, "Avcı istifa" şeklinde de uzun süre çağrıda bulundu.
47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.
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