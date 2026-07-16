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Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor!
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Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni transferi Leandro Trossard için imza töreni düzenliyor.

Burak Kavuncu

16.07.2026 - 19:27

TROSSARD İÇİN FİLM YAYINLANDI!

16.07.2026 - 19:25

İLK ÜÇLÜSÜ!

Leandro Trossard, İnönü'de ilk üçlüyü çektirdi.

Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor! 1

16.07.2026 - 19:24

"BEŞİKTAŞ'I ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN BURAYA GELDİM"

Leandro Trossard: "Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Dünyanın her yerindeki Beşiktaş taraftarının sevgisini hissettim. Ben buraya Beşiktaş'ı eski başarılarına geri getirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte bunu başarmak için Beşiktaş'tayım. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Beşiktaş'ta olmaktan çok gururluyum.

Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim! Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz"

Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor! 2

16.07.2026 - 19:20

"BEŞİKTAŞ'IMIZI TERCİH ETTİ..."

Serdal Adalı: "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti.

Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir."

Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor! 3

16.07.2026 - 19:26

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU!

"Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarına Serdal Adalı'nın tepkisi.

Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor! 4

16.07.2026 - 19:17

"YA ALLAH BİSMİLLAH, MOHAMED SALAH"

Beşiktaş'ın Leandro Trossard için düzenlediği imza töreninde tribünler yalnızca Belçikalı yıldıza değil, olası yeni transferlere de mesaj verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, hep bir ağızdan "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" tezahüratı yaparak Liverpool'un Mısırlı yıldızını Beşiktaş'a davet etti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu tezahürat, taraftarın dünya yıldızlarına olan beklentisini bir kez daha ortaya koyarken, adı daha önce Beşiktaş ile anılan Mohamed Salah için yeni bir gündem oldu.

16.07.2026 - 19:17

MANİFEST İLE İMZAYA ÇIKTI!

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini Manifest'in Hileli şarkısıyla duyurdu.

16.07.2026 - 19:16

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK BULUŞMA; TROSSARD!

Beşiktaş'ın Arsenal'den transferi Trossard tören için taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor! 5

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş mohamed salah Leandro Trossard
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