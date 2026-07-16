Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor!

16.07.2026 - 19:20

"BEŞİKTAŞ'IMIZI TERCİH ETTİ..."

Serdal Adalı: "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti.

Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir."