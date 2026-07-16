Beşiktaş, Trossard için imza töreni düzenliyor!

16.07.2026 - 19:27
The Black Eagles Society | 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 pic.twitter.com/vrV1AIsUPK— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 16, 2026
16.07.2026 - 19:25
Leandro Trossard, İnönü'de ilk üçlüyü çektirdi.
16.07.2026 - 19:24
Leandro Trossard: "Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Dünyanın her yerindeki Beşiktaş taraftarının sevgisini hissettim. Ben buraya Beşiktaş'ı eski başarılarına geri getirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte bunu başarmak için Beşiktaş'tayım. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Beşiktaş'ta olmaktan çok gururluyum.
Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim! Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz"
16.07.2026 - 19:20
Serdal Adalı: "Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti.
Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir."
16.07.2026 - 19:26
"Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarına Serdal Adalı'nın tepkisi.
16.07.2026 - 19:17
Beşiktaş'ın Leandro Trossard için düzenlediği imza töreninde tribünler yalnızca Belçikalı yıldıza değil, olası yeni transferlere de mesaj verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, hep bir ağızdan "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" tezahüratı yaparak Liverpool'un Mısırlı yıldızını Beşiktaş'a davet etti.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu tezahürat, taraftarın dünya yıldızlarına olan beklentisini bir kez daha ortaya koyarken, adı daha önce Beşiktaş ile anılan Mohamed Salah için yeni bir gündem oldu.
16.07.2026 - 19:17
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini Manifest'in Hileli şarkısıyla duyurdu.
16.07.2026 - 19:16
Beşiktaş'ın Arsenal'den transferi Trossard tören için taraftarların önüne çıkmaya hazırlanıyor.
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