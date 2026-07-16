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Fenerbahçe'de büyük değişim! Ederson gidiyor, Berke geliyor

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde kadro planlamasını sürdürürken kalede önemli bir değişime hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Ederson'un satışından elde edilecek gelirle Berke Özer'i yeniden kadroya katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim! Ederson gidiyor, Berke geliyor
Burak Kavuncu

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, şimdi de mali dengeyi korumak için oyuncu satışlarına odaklandı. Yönetimin, Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Brezilyalı kaleci Ederson'u yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Fenerbahçe de büyük değişim! Ederson gidiyor, Berke geliyor 1

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Ederson için 25 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Avrupa'dan gelen ilgiyi değerlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, bu transferden elde edeceği kaynakla yeni hamlelerini finanse etmeyi amaçlıyor.

HEDEF BERKE ÖZER

Fenerbahçe de büyük değişim! Ederson gidiyor, Berke geliyor 2

Yönetimin ilk planı ise Lille forması giyen Berke Özer'i yeniden Fenerbahçe'ye kazandırmak. Sarı-lacivertlilerin milli kaleci için yaklaşık 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, bu transferle kalede yeniden yerli bir isme yönelinmesi planlanıyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Fenerbahçe de büyük değişim! Ederson gidiyor, Berke geliyor 3

Fenerbahçe'nin bu hamleyle iki önemli hedefe ulaşmayı amaçladığı ifade ediliyor. Ederson'un satışından ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, aynı zamanda Berke Özer'i kadroya katarak yabancı oyuncu kontenjanında da önemli bir boşluk açmayı hedefliyor. Böylece hem ekonomik anlamda rahatlamayı hem de yabancı sınırı konusunda elini güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, transfer stratejisini bu doğrultuda şekillendiriyor.

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transfer Berke Özer fenerbahçe lille Ederson
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