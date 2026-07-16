Trabzonspor'dan büyük itiraf! "Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki teklif var"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, transfer gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bordo-mavili yönetimin oyuncu satışına kapıyı tamamen kapatmadığını ifade eden Kafkas, kulübün menfaatleri doğrultusunda her teklifin değerlendirileceğini söyledi.

"ONUACHU İÇİN ÜÇ TEKLİF VAR"

Paul Onuachu'ya hem Türkiye'den hem de yurt dışından ilgi olduğunu açıklayan Kafkas, yıldız golcünün takımın iskelet kadrosunda yer aldığını ancak cazip tekliflerin değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

"Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki tane, Arabistan'dan bir teklif var. Bozmak istemediğimiz iskelet kadronun içinde Onuachu da var ama çok çok iyi bir teklif gelirse, oyuncunun bütün parametrelerini ortaya koyduğumuz zaman vermemiz gerektiğine karar verebiliriz. Bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında."

"OULAI'Yİ VERECEĞİZ..."

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Christ Inao Oulai'yi vereceğiz. Biz Fiorentina ile anlaştık, Oulai'nin anlaşmasını bekliyoruz. Transferin birkaç gün içinde tamamlanmasını bekliyorum." açıklamasında bulundu.

NWAIWU İÇİN KAPIYI KAPATMADI

Chibuike Nwaiwu'nun satışını düşünmediklerini dile getiren Kafkas, astronomik tekliflerin her kulübü olduğu gibi Trabzonspor'u da karar değiştirmeye itebileceğini söyledi.

"Chibuike Nwaiwu'yu satmayı aslında hiç düşünmüyoruz ama bugün sizin 2 milyonluk arabanıza biri birden 6 milyon teklif ederse mutlaka bunu değerlendirmek istersiniz. Biz de çok ciddi teklifler gelince düşünmeye başladık. Teklifleri değerlendiriyoruz."

"TRABZON'A GELMEDEN SATIYORDUK"

Yeni transfer Cabral için gelen teklifin kendilerini şaşırttığını belirten deneyimli yönetici, ilginç bir anekdot paylaştı.

"3 gün önce transfer ettiğimiz oyuncuyu bile satabiliriz. Az daha satıyorduk zaten. Tarihe geçecekti neredeyse. Cabral, hiç Trabzon'a gelmeden transfer teklifi alan ilk oyuncu olabilir."

EREN MERT AYRILIĞINA DA AÇIKLIK GETİRDİ

Scout departmanının başındaki Eren Mert'in ayrılığıyla ilgili de konuşan Kafkas, Trabzonspor'un her zaman bireylerin önünde olduğunu vurguladı.

"Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi talebi oldu. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Kimileri buna güç zehirlemesi diyebilir, hakkıdır diyebilir. Daha farklı teklif aldı diyebilir. Her şey olabilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor ile birlikteliğini sürdürmek istemeyen, içerisinde en ufak şüphe olan herkesle biz yolları hemen ayırırız."