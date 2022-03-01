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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

01.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

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