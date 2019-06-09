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Beşiktaş U16 Takımı'nın Yunanistan'da seks skandalına karıştığı iddia edildi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 09.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın U16 Takımı hakkında Alman basını çok çarpıcı bir seks skandalı iddiası ortaya attı. Bir gençlik tutnuvası için Yunanistan'ın Rodos adasına giden Beşiktaş'ın altyapı takımının otele hayat kadınları getirdiği ve bu kadınlarla birlikte olduğu iddia edildi.

Beşiktaş U16 Takımı'nın Yunanistan'da seks skandalına karıştığı iddia edildi!

Almanya'nın önde gelen kuruluşlarından Bild, Beşiktaş'la ilgili inanılmaz bir skandal iddiası ortaya attı.

Ünlü gazetede yer alan habere göre; Beşiktaş'ın U16 Takımı, turnuva için gittiği Yunanistan'ın Rodos Adası'nda büyük bir skandala imza attı. İddiaya göre Beşiktaş U16 Takımı oyuncuları, The Cup of Rhodes Knights 2019 Turnuvası için bulundukları Rodos'ta otele hayat kadınları çağırdı ve bu kadınlarla birlikte oldu.

Turnuva öncesi gerçekleşen bu olay sonrası yetkililerin, oyuncular 18 yaşından küçük oldukları için ailelerine haber verdiği ve yaşanan seks skandalının yaptırımlarının büyük olacağı belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş U16 Takımı'nın The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'da Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.

besiktas

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş U16 Takımı Bild Seks skandalı

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