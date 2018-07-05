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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde OFK Titograd - B36 Torshavn eşlemesinin galibiyle oynayacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turu aşamasından katılan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn, Cebelitarık ekibi St Josephs'i 1-1 biten iki maçın sonunda seri penaltılar sonucu 4-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın böylece UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda OFK Titograd (Karadağ) - B36 Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı kesinleşti.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde OFK Titograd - B36 Torshavn eşlemesinin galibiyle oynayacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında oynanan ön eleme turunu B36 Torshavn geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan ön eleme turunda, siyah-beyazlı ekibin muhtemel rakiplerinden St. Joseph's (Cebelitarık) ile B36 Torshavn (Faroe Adaları) takımları, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ta karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan B36 Torshavn, bir üst tura yükseldi.

Faroe Adaları temsilcisi, 1. ön eleme turunda Karadağ'ın OFK Titograd takımıyla eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

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