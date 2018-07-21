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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile eşleşmekten memnun değil

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, bu eşleşmeden memnun değil. Faroe Adaları'ndaki yoğun sis durumu ve Torshavn'ın İstanbul'dan çok uzak olması, Beşiktaş teknik heyetini endişelendiriyor.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile eşleşmekten memnun değil

UEFA Avrupa Ligi’nde, Beşiktaş’a, Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn takımı çıkması, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcılarından Miguel Peiro Montanana’nın Faroe Adaları’nda seyrettiği ilk maçtan, ancak dört günde gelmesi nedeniyle bu eşleşmeden memnun kalmadığı öğrenildi.

B36 Torshavn-OFK maçını yerinde seyreden Montanana’nın sis nedeniyle Faroe Adaları’nda üç gün mahsur kalması, Torshavn’ın İstanbul’dan çok uzak olması ve Türkiye’deki nemli havadan bir anda soğuk havaya geçiş yapılması gibi faktörler, teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Avusturya kampından sonra iki günü izinli geçirecek olan Beşiktaşlı oyuncuların da, yol mesafesi nedeniyle eşleşmeden memnun olmadığı ortaya çıktı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi B36 Torshavn

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