Beşiktaş Umut Nayir'i 1 yıllığına Bursaspor'a kiraladı!

Transferin son gününde sürpriz bir gelişme de Umut Nayir konusunda yaşandı.
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı forvet oyuncusu Umut Nayir, Bursaspor'a kiralandı. 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, kalan haftalarda Bursaspor adına mücadele verecek.
Geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren Umut Nayir, Spor toto 1. Lig'de 29 maçta 14 kez fileleri sarsmıştı.
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