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Beşiktaş Umut Nayir'i 1 yıllığına Bursaspor'a kiraladı!

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Osmanlıspor'dan renklerine kattığı genç satrfor Umut Nayir'i Bursaspor'a kiraladı. Genç oyuncu sezon sonuna kadar yeşil-beyazlılarda kiralık olarak forma giyecek.

Beşiktaş Umut Nayir'i 1 yıllığına Bursaspor'a kiraladı!

Transferin son gününde sürpriz bir gelişme de Umut Nayir konusunda yaşandı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı forvet oyuncusu Umut Nayir, Bursaspor'a kiralandı. 1 yıllığına kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, kalan haftalarda Bursaspor adına mücadele verecek.

Geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren Umut Nayir, Spor toto 1. Lig'de 29 maçta 14 kez fileleri sarsmıştı.

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