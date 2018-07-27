Beşiktaş Umut Nayir'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Beşiktaş, daha önce anlaştığı isimleri renklerine katmaya devam ediyor. İlk olarak Enzo Roco'yu açıklayan Siyah Beyazlılar, daha sonra Umut Nayır'ın transferini duyurdu.

Beşiktaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş bonservisi Osmanlıspor’da olan Umut Nayır için Başkent ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 25 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 1 milyon 750 bin Türk Lirası ücret alacak.

Umut Nayır; 2017'de Göztepe, geçen sezon da Ankaragücü formasıyla Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

Umut geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 34 resmi maçta 14 kez gol sevinci yaşamıştı.

Genç oyuncu aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi.



