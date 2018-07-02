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Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan forvete sürpriz hamle! beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş geçen sezon Ankaragücü forması giyen Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ın Umut Nayir ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Mehmet Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki günlerde Umut Nayır ile sözleşme imzalayacak.

Umut Nayır, 28 Haziran'da Osmanlıspor ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki forvet Umut Nayır, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi maçta 74 gol atıp 4 asist yaptı.

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Beşiktaş Umut Nayir

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