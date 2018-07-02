Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Mehmet Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki günlerde Umut Nayır ile sözleşme imzalayacak.

Umut Nayır, 28 Haziran'da Osmanlıspor ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki forvet Umut Nayır, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi maçta 74 gol atıp 4 asist yaptı.

