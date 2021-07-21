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Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuşuyor

21.07.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu, siyah-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuşuyor

Beşiktaş , Valentin Rosier'i bekliyor. Siyah-beyazlıların 4.5 milyon euro karşılığında Sporting'den bonservisini aldığı Fransız futbolcu en geç cuma günü İstanbul'da olacak.

24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Beşiktaş dışındaki teklifleri geri çeviren Fransız sağ bek, siyah-beyazlılara transfer olmak için maaşından indirim yapmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Rosier'in bu tutumu nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu havalimanında karşılamaya hazırlanıyor. Rosier, geçen sezon Beşiktaş ile çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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