Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Siyah-beyazlı kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulundu.
Başvuruda "22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur" denilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."
(AA)
Hakemler boykota hazırlanıyor!
Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!
Sinan Bolat'dan flaş Galatasaray açıklaması!
Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'
İmzayı attı! İşte Mandzukic'in yeni takımı...
Beşiktaş'tan flaş karar!
Burak Yılmaz'dan kötü haber!
7 milli futbolcu ortadan kayboldu
Gökhan Çıra için olay açıklama
Fiorentina yeni hocasını buldu
Trabzonspor Konya'da hata yapmadı!
Ozan Kabak'a büyük onur!
Ünlü futbolcu ve teknik direktör birbirine girdi
Okuyucu Yorumları 33 yorum