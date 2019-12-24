SPOR

Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Siyah-beyazlı kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulundu.

Başvuruda "22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur" denilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

(AA)

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Bir kere de ağlamayın. Çok mu düzgün top oynadınız da VAR kaydı istiyorsunuz ?
@dellyoqlan 3 GUN SONRA SIZINDE BASINIZA GELINCE SIZDE AGLARSINIZ BENCE ONUN ICIN SEFAFLIK OLSUN
geçen sene kadiköyde galatasaray maçında da oldu foul oldu 2 kere vermedi gitti gol oldu var gel bak dedi foul var hakem bey gitmedi sonra tüm fenerliler 20 sene dır yendiği galatasaray la berabere kaldığı için şampiyon gibi sevindi gerçi bunlar alışkın şampiyon gibi sevinmeye
sabaha kadar oynansa yenemezdik bu ruhsuz topçularla
Açıklasınlar tabi şeffaf olsunlar
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