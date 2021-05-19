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Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

19.05.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da aynı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şöyle:

"1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA YILMAZ’ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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