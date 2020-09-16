Beşiktaş ve Fenerbahçe, Danny Welbeck'in peşinde

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken bu transfer döneminde sık sık olduğu gibi iki takımın yine karşı karşıya geldikleri ifade edildi. Football Insider'ın özel haberine göre Süper Lig'in iki önemli ekibi, Watford forması giyen Danny Welbeck için anlaşma zemini arıyorlar.

Geçtiğimiz yaz ücretsiz olarak Arsenal'den Watford'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kiralama teklifi sundukları aktarılmakta. İngiliz oyuncu, Watford'un küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanırken iki Türk ekibinin, transferde daha istekli oldukları belirtiliyor.

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, kariyerinde Preston, Sunderland, Arsenal ve Watford formaları giyerken İngiltere Milli Takımı ile de çıktığı 42 maçta 16 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.

