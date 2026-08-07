SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Avrupa'da kritik zafer! Türkiye'nin ülke puanı güncellendi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında aldığı galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı. Beşiktaş Hradec Kralove'yi 1-0, Fenerbahçe ise Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken Türkiye 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Avrupa'da kritik zafer! Türkiye'nin ülke puanı güncellendi
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0, Fenerbahçe'nin ise Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etmesiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumu belli oldu.

İKİ TEMSİLCİDEN İKİ KRİTİK GALİBİYET

Beşiktaş ve Fenerbahçe den Avrupa da kritik zafer! Türkiye nin ülke puanı güncellendi 1

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Beşiktaş, 71. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe den Avrupa da kritik zafer! Türkiye nin ülke puanı güncellendi 2

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Sturm Graz'ı ağırlayan Fenerbahçe ise Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler de rövanş öncesinde avantajı cebine koydu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Beşiktaş ve Fenerbahçe den Avrupa da kritik zafer! Türkiye nin ülke puanı güncellendi 3

İki temsilcimizin Avrupa'daki galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin hemen arkasında ise 44.025 puanla Çekya bulunuyor. Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında aldığı galibiyet, Türkiye'nin Çekya ile arasındaki puan farkının korunması açısından da önem taşıdı.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

Beşiktaş ve Fenerbahçe den Avrupa da kritik zafer! Türkiye nin ülke puanı güncellendi 4

UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere 101.852 puanla zirvede yer alıyor. İngiltere'yi 87.660 puanla İtalya, 82.368 puanla İspanya ve 80.116 puanla Almanya takip ediyor.

Fransa 67.653 puanla beşinci, Portekiz 63.650 puanla altıncı, Belçika 57.850 puanla yedinci ve Hollanda 51.562 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin ardından Çekya 44.025, Polonya 43.525, Yunanistan 41.312, Danimarka 36.181 ve Norveç 34.212 puanla sıralanıyor.

TÜRK TAKIMLARININ GALİBİYETLERİ KRİTİK

Sezon boyunca Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu hafta aldığı sonuçlar, hem tur yolunda hem de ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli kazanımlar sağladı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Salah transferi sonrası rekor kırdı!Trabzonspor, Salah transferi sonrası rekor kırdı!
Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacakFenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe uefa ülke puanı sıralaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çek ya bu farkı 1- 2 sezon başarısız olsa takımlarımız kapatır fark bile açar o yüzden Avrupa Kupalarında takım rengine göre değil ülke puanına göre desteklerim
Aynen devam.harikasınız 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Zaten 9. sıradaydık. Yerimizi korumuş olduk.
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.