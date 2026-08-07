Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Avrupa'da kritik zafer! Türkiye'nin ülke puanı güncellendi

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0, Fenerbahçe'nin ise Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etmesiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumu belli oldu.

İKİ TEMSİLCİDEN İKİ KRİTİK GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Beşiktaş, 71. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Sturm Graz'ı ağırlayan Fenerbahçe ise Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler de rövanş öncesinde avantajı cebine koydu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

İki temsilcimizin Avrupa'daki galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin hemen arkasında ise 44.025 puanla Çekya bulunuyor. Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında aldığı galibiyet, Türkiye'nin Çekya ile arasındaki puan farkının korunması açısından da önem taşıdı.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere 101.852 puanla zirvede yer alıyor. İngiltere'yi 87.660 puanla İtalya, 82.368 puanla İspanya ve 80.116 puanla Almanya takip ediyor.

Fransa 67.653 puanla beşinci, Portekiz 63.650 puanla altıncı, Belçika 57.850 puanla yedinci ve Hollanda 51.562 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin ardından Çekya 44.025, Polonya 43.525, Yunanistan 41.312, Danimarka 36.181 ve Norveç 34.212 puanla sıralanıyor.

TÜRK TAKIMLARININ GALİBİYETLERİ KRİTİK

Sezon boyunca Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu hafta aldığı sonuçlar, hem tur yolunda hem de ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli kazanımlar sağladı.