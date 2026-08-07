"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber

Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağı kesilen ve ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine devam ediyor.

İki kez ölümden döndüğünü açıklayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hastane odasından yaptığı paylaşıma "Son inşallah" notunu düşerek 8'inci kez ameliyat olduğunu belirtmişti. Ancak beklenen olmadı ve kötü haber geldi.

Sağlık durumuyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı son paylaşımla 9'uncu kez ameliyat olacağını açıkladı.

"BİR AMELİYAT DAHA ÇIKTI"

Bekiroğlu, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" ifadelerini kullandı.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Öte yandan oyuncu, mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda oyuncu "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor" demişti.