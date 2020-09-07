SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Nikola Kalinic'e bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro önerdi. Oyuncunun menajeri İstanbul'da Fenerbahçe ile görüştü. İki ezeli rakip kıyasıya bir yarışa girdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti

Santrfor arayan iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic için yarışa girdi… Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü için ilk etapta siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertlilerin de devreye girmesi ile fiyatın yükseldiği öğrenildi.

Beşiktaş, bonuslarla birlikte teklifini 2.2 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Bu oyuncunun menajerinin İstanbul'da Fenerbahçe ile de görüştüğü belirtiliyor. Atletico ise kontratı 2021'de bitecek tecrübeli oyuncu için düşük bir miktar bonservis talep ediyor. Limit sorunu yaşayan Beşiktaş, bu rakamı önümüzdeki sezon ödemek istediğini belirten bir teklifle İspanyollara gitti ve yanıt beklemeye başladı.

B PLANI ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın golcü operasyonundaki B Planı ise Vincent Aboubakar… Siyah beyazlı formayı daha önce kiralık olarak giyen Kamerunlunun, bonservisini Porto'dan alması ve bedelsiz olarak transfer edilmesi üzerinde çalışılıyor. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Dirar ve F.Bahçe yol ayrımındaDirar ve F.Bahçe yol ayrımında
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
F.Bahçe sezonun ilk maçında farklı kazandı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yönetim sakın alayım demeyin bu kadar güzel işler sonrası berbat bir transfer olur.bırakın bjk alsın
febe bi git allahaşkına 40 kişi daha alsanız yine olmayacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye kupayı veren kırmızı kostümlü karakter maça damga vurdu
Kupa seremonisine damga vuran görüntü!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti
Beşiktaş ve F.Bahçe yıldız isim için karşı karşıya!
Nabil Dirar ve Fenerbahçe yol ayrımında
Dirar ve F.Bahçe yol ayrımında
Turgutluspor Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı
Turgutluspor F.Bahçe'den transfer yaptı
Mutlu son! Vedat Muriqi Lazio'da!
Vedat Muriqi Lazio’da
ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe, Legends Cup'un sahibi oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.