SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda

Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Mario Lemina için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Gabonlu orta sahanın, İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Mario Lemina konusunda flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransızların ünlü spor dergisi France Football, Gabonlu orta saha oyuncusunun, Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.Haberin detaylarında; 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktığına vurgu yapılıp, bu sayede yeniden Premier Lig'de kendine yer bulacağı ifade edildi.Bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'nın, Fulham'a kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Galatasaray'a yıldız transferden haber var!Galatasaray'a yıldız transferden haber var!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda
Lemina transferi noktalandı! Beşiktaş mı Galatasaray mı?
Galatasaray'a transferde kötü haber! James Rodriguez'in yeni takımı...
Galatasaray'a yıldız transferden haber var!
Galatasaray'dan son dakika Marcao kararı!
Galatasaray transfer için kararını resmen verdi!
Babel'den Messi paylaşımı: Haydi onu transfer edelim
Galatasaraylı isimden Messi bombası
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu: Babel, Feghouli, Belhanda
Galatasaray'da şok ayrılık!
Galatasaray, Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila ile her konuda anlaştı!
Cimbom'dan bir bomba daha! Yıldız isim...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.