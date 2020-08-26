Beşiktaş ve Galatasaray'a haber var! Mario Lemina Fulham yolunda

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Mario Lemina konusunda flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransızların ünlü spor dergisi France Football, Gabonlu orta saha oyuncusunun, Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.Haberin detaylarında; 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktığına vurgu yapılıp, bu sayede yeniden Premier Lig'de kendine yer bulacağı ifade edildi.Bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'nın, Fulham'a kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

